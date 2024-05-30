Молодые американцы не верят в хорошее будущее и не доверяет власти - опрос
10:45 30.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участникам было предложено ответить на ряд вопросов об американской политической системе. Так, 64% опрошенных согласились с тем, что «Америка находится в упадке», а 65% поддержали мнение, что «практически все политики коррумпированы и зарабатывают деньги за счет своей политической власти». Такие результаты прокомментировал ведущий специалист по опросам Blueprint Эван Рот Смит, отметив, что молодые избиратели «видят умирающую империю, во главе которой плохие люди».
Отмечается, что на позицию молодого поколения избирателей повлияла, в частности, пандемия. 77% опрошенных считают, что это событие изменило к худшему ситуацию в стране, а 51% участников опроса отметили, что ощущали себя счастливее до пандемии. Как передает портал, наблюдающийся настрой среди молодежи может стать проблемой для президента США Джо Байдена, которому необходимо убедить молодое поколение в том, что на него можно положиться и что он способен к лучшему изменить их жизнь.
Опрос проводился с 27 по 29 апреля, в нем приняли участие почти 1 тыс. зарегистрированных избирателей в возрасте от 18 до 30 лет.
НОВОСТИ
- 11:30 30.05.2024
- Разрешив удары по РФ, Макрон втягивает Францию в войну - Ле Пен
- 11:20 30.05.2024
- На Украине начнут штрафовать военнообязанных женщин
- 10:35 30.05.2024
- Идею создания фонда для Украины в 100 млрд евро поддерживают не все страны НАТО - МИД Чехии
- 09:40 30.05.2024
- Байден близок к тому, чтобы разрешить ВСУ удары по РФ - СМИ
- 09:35 30.05.2024
- На саммите G7 обсудят варианты использования активов РФ - Минфин США
- 09:25 30.05.2024
- Временно перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту
- 22:45 29.05.2024
- Саркози: Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну
- 21:30 29.05.2024
- В Белом доме подтвердили, что США внесли свой вклад в украинскую «формулу мира»
- 21:00 29.05.2024
- В реактор советского производства АЭС в Болгарии загрузили американское топливо
- 20:05 29.05.2024
- ООН будет представлена наблюдателем на конференции по Украине в Швейцарии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать