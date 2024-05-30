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Молодые американцы не верят в хорошее будущее и не доверяет власти - опрос

10:45 30.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молодые избиратели в Соединенных Штатах не испытывают доверия по отношению к политикам и не уверены в хорошем будущем страны. Об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией Blueprint.

Участникам было предложено ответить на ряд вопросов об американской политической системе. Так, 64% опрошенных согласились с тем, что «Америка находится в упадке», а 65% поддержали мнение, что «практически все политики коррумпированы и зарабатывают деньги за счет своей политической власти». Такие результаты прокомментировал ведущий специалист по опросам Blueprint Эван Рот Смит, отметив, что молодые избиратели «видят умирающую империю, во главе которой плохие люди».

Отмечается, что на позицию молодого поколения избирателей повлияла, в частности, пандемия. 77% опрошенных считают, что это событие изменило к худшему ситуацию в стране, а 51% участников опроса отметили, что ощущали себя счастливее до пандемии. Как передает портал, наблюдающийся настрой среди молодежи может стать проблемой для президента США Джо Байдена, которому необходимо убедить молодое поколение в том, что на него можно положиться и что он способен к лучшему изменить их жизнь.

Опрос проводился с 27 по 29 апреля, в нем приняли участие почти 1 тыс. зарегистрированных избирателей в возрасте от 18 до 30 лет.


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