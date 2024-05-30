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Венгерские активисты напомнили Макрону, чем закончился поход Наполеона на Россию

20:13 30.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители венгерского движения «Форум за мир» попросили посла Франции в Будапеште напомнить президенту Эмманюэлю Макрону о разгроме армии Наполеона после вторжения в Россию в 1812 году. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС руководитель неправительственной организации «Венгерский круг мира», входящей в движение, Эндре Шимо.

Он рассказал, что участники движения «Форум за мир» написали письмо французскому послу Клэр Легра с просьбой довести его содержание до сведения Елисейского дворца.

«Мы потрясены тем, что президент Макрон и другие западные политики, выступающие за войну, пытаются нанести России военное поражение вместо того, чтобы пойти на компромисс, основанный на взаимном признании интересов безопасности. Разве вы не знаете свою собственную историю? Что Наполеон Бонапарт однажды отправился завоевывать Россию, имея 631 тыс. солдат, и вернулся домой с остатками разбитой армии в 20 тыс. человек? Хочет ли сейчас президент Макрон гибели миллиардов людей?» — говорится в обращении «Форума за мир».

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