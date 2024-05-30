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НОВОСТИ

На церемонию годовщины высадки союзников в Нормандии Россия не приглашена – Елисейский дворец

22:07 30.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не приглашена на торжественные и памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

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