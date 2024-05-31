Пентагон считает, что передаваемое Киеву оружие должно применяться на территории Украины

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оружие, предоставляемое США Киеву, предназначено для применения на территории Украины, это не изменилось. С таким заявлением выступила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.



«Наша позиция не менялась. Предоставляемая нами Украине военная помощь должна применяться на территории Украины, и мы не поощряем и не способствуем осуществлению атак внутри России», — заявила Сингх, отвечая на соответствующий вопрос.



По ее утверждению, «Украина может добиваться успехов, концентрируясь на целях тактического и оперативного масштаба, которые напрямую влияют на конфликт, в пределах границ, не преследуя более крупные геополитические цели на территории России». «Если [в позиции США] что-либо поменяется, мы вам сообщим», — заявила Сингх журналистам.





