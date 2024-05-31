В РФ могут запретить розничную торговлю вейпами

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Межфракционный законопроект о полном запрете розничной продажи в РФ никотиновых и безникотиновых вейпов в пятницу будет внесен в Госдуму. Документ есть в распоряжении ТАСС.



Документом запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их доставки.



Авторы документа приводят данные, согласно которым число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом. Как говорится в пояснительной записке, вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, «однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей».



