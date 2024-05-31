Роспотребнадзор считает оценку ВОЗ данных по эпидситуации с корью некорректной

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оценки экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эпидемиологической ситуации с корью некорректны, так как в статистике, в том числе не всегда учитываются мигранты. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.



Ранее издание РБК со ссылкой на данные ВОЗ сообщило, что Россия заняла третье место в Европейском регионе по количеству выявленных случаев заболевания корью с апреля 2023 года по март 2024 года. За 12 месяцев в стране было зафиксировано 18 977 случаев заболевания. При этом больше всего выявили в феврале 2024 года — 2 626 заболевших. Второе место занял Азербайджан, первое — Казахстан.



«Некорректная оценка эпидситуации в абсолютных цифрах по кори экспертами ВОЗ обращает на себя внимание», — сообщили в пресс-службе.





