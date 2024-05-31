Трамп признан виновным по всем 34 пунктам обвинения
10:20 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Он стал первым в истории США бывшим президентом, которого жюри присяжных признало виновным в совершении преступления. Присяжные, которые более месяца наблюдали за прениями сторон, начали совещаться 29 мая. В общей сложности их переговоры продлились около 11 часов. Жюри, в состав которого вошли семь мужчин и пять женщин, должны были прийти к единогласному решению по каждому пункту обвинения.
Судья Хуан Мерчан объявил, что вынесение приговора назначено на 11 июля. Таким образом, оно состоится за четыре дня до общенационального съезда Республиканской партии, который пройдет 15–18 июля в Милуоки (штат Висконсин). Там Трамп должен быть официально утвержден в качестве кандидата в президенты США от республиканцев. Согласно правилам американского судопроизводства, обвиняемый должен был находиться в здании суда все время, пока заседало жюри присяжных. После оглашения вердикта Трамп вновь заявил о своей невиновности и назвал вердикт позором.
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