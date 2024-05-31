0
0
53
НОВОСТИ

Трамп признан виновным по всем 34 пунктам обвинения

10:20 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жюри присяжных в Нью-Йорке признало в четверг экс-президента США Дональда Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Он стал первым в истории США бывшим президентом, которого жюри присяжных признало виновным в совершении преступления. Присяжные, которые более месяца наблюдали за прениями сторон, начали совещаться 29 мая. В общей сложности их переговоры продлились около 11 часов. Жюри, в состав которого вошли семь мужчин и пять женщин, должны были прийти к единогласному решению по каждому пункту обвинения.

Судья Хуан Мерчан объявил, что вынесение приговора назначено на 11 июля. Таким образом, оно состоится за четыре дня до общенационального съезда Республиканской партии, который пройдет 15–18 июля в Милуоки (штат Висконсин). Там Трамп должен быть официально утвержден в качестве кандидата в президенты США от республиканцев. Согласно правилам американского судопроизводства, обвиняемый должен был находиться в здании суда все время, пока заседало жюри присяжных. После оглашения вердикта Трамп вновь заявил о своей невиновности и назвал вердикт позором.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:35 31.05.2024
Из-за экстремальной жары в Индии за сутки погибли около 20 человек
0
85
10:28 31.05.2024
Ученые Сбера выяснили, что большие языковые модели можно оптимизировать до 15% без потери качества
0
94
10:26 31.05.2024
Задержаны участники преступления, совершившие мошенничество в особо крупном размере в отношении Сбербанка
0
107
09:40 31.05.2024
Роспотребнадзор считает оценку ВОЗ данных по эпидситуации с корью некорректной
0
188
09:35 31.05.2024
В РФ могут запретить розничную торговлю вейпами
0
181
09:30 31.05.2024
Пентагон считает, что передаваемое Киеву оружие должно применяться на территории Украины
0
206
09:18 31.05.2024
Сбер поднял ставку по своему основному вкладу до 18% годовых
0
243
22:07 30.05.2024
На церемонию годовщины высадки союзников в Нормандии Россия не приглашена – Елисейский дворец
0
743
20:35 30.05.2024
Глава СПЧ привел данные по погибшим и пострадавшим от атак ВСУ в Белгородской области
0
823
20:15 30.05.2024
США проводят в ряде постсоветских стран «военно-гражданскую операцию» - СМИ
0
841

Возврат к списку