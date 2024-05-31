Орбан сравнил НАТО с пожарными, которые тушит пожар с огнеметом

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Использование Украиной западных вооружений для нанесения ударов по целям в глубине России может заставить ее взять под свой контроль еще больше украинских территорий, чтобы обеспечить свою безопасность. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth («Кошут»).



Он считает, что намерение ряда стран НАТО разрешить Украине использовать свои вооружения большой дальности для обстрела российской территории ведут к эскалации конфликта и создают угрозу столкновения с Россией. В этом смысле действия НАТО «похожи на то, как если бы пожарный тушил пожар с огнеметом», заявил глава правительства.



По его словам, «чем дальше украинцы будут стрелять, тем дальше продвинутся русские». «Таким образом, существует риск, и мы должны видеть это очень ясно, что, если мы поддержим Украину в обстреле территории России, то сможем приблизить русских к себе», — сказал Орбан.



