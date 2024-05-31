МИД Италии напомнил, что их оружие не может использоваться для ударов по РФ

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни еще раз подтвердил, что направляемое Римом оружие для Украины не может использоваться для ударов по РФ, невозможно и участие итальянских солдат в данном конфликте.



«Италия помогала, помогает и будет помогать Украине отстаивать свою независимость, как при помощи экономических, так и военных инструментов. Но мы не направим ни одного итальянского солдата сражаться на Украине, как и наше оружие не может использоваться вне территории Украины, поскольку этого не позволяет наша конституция. Мы не в состоянии войны с Россией, мы только защищаем свободу Украины», — сказал он на пресс-подходе перед встречей глав МИД стран НАТО в Праге.





