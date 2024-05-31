МИД Финляндии начал пересмотр своей морской границы
12:10 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уточняется, что пересмотр означает, что власти пройдут по всем так называемым исходным линиям вдоль побережья, по которым определяют внешнюю границу территориальных вод.
«МИД изучает материал и выясняет, не изменилось ли расположение базовой точки. Например, в Ботническом заливе наблюдается поднятие суши. Они смотрят, изменится ли местоположение базовой точки», — говорит представитель Финского агентства транспорта и связи (Traficom), осуществляющего замеры, Сеппо Мякинен.
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