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НОВОСТИ

МИД Финляндии начал пересмотр своей морской границы

12:10 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Финляндии начало подготовительную работу по пересмотру границ территориального моря. Об этом в пятницу сообщает газета Helsingin Sanomat.

Уточняется, что пересмотр означает, что власти пройдут по всем так называемым исходным линиям вдоль побережья, по которым определяют внешнюю границу территориальных вод.

«МИД изучает материал и выясняет, не изменилось ли расположение базовой точки. Например, в Ботническом заливе наблюдается поднятие суши. Они смотрят, изменится ли местоположение базовой точки», — говорит представитель Финского агентства транспорта и связи (Traficom), осуществляющего замеры, Сеппо Мякинен.


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