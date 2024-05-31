МИД Финляндии начал пересмотр своей морской границы

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Финляндии начало подготовительную работу по пересмотру границ территориального моря. Об этом в пятницу сообщает газета Helsingin Sanomat.



Уточняется, что пересмотр означает, что власти пройдут по всем так называемым исходным линиям вдоль побережья, по которым определяют внешнюю границу территориальных вод.



«МИД изучает материал и выясняет, не изменилось ли расположение базовой точки. Например, в Ботническом заливе наблюдается поднятие суши. Они смотрят, изменится ли местоположение базовой точки», — говорит представитель Финского агентства транспорта и связи (Traficom), осуществляющего замеры, Сеппо Мякинен.





