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Выставку трофеев НАТО в Москве посетили послы Венесуэлы, Палестины, Ливана, Сирии, Уганды и Йемена

12:20 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы диппредставительств Венесуэлы, Палестины, Ливана, Сирии, Уганды, Йемена в Москве, а также делегация Северной Кореи побывали на организованной МИД и Минобороны России экскурсии по выставке трофейной техники НАТО на Поклонной горе, передает корреспондент ТАСС.

Кроме того, на экскурсии присутствовали представители исполнительного комитета СНГ во главе с заместителем генерального секретаря содружества Ильхомом Нематовым.

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила на брифинге, что «визит представителей дипкорпуса имеет большое значение в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, выявляя весь цинизм так называемых бывших партнеров и <…> не так называемых, но настоящих союзников по высадке в Нормандии, других лидеров недружественных государств, которые ныне заявляют о возможном использовании поставляемого ими на Украину оружия для ударов вглубь России».

В начале мая выставку трофейной натовской техники посетили военные атташе посольств некоторых зарубежных стран, включая Египет, Индию, Малайзию, Сирию и Южно-Африканскую Республику.


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