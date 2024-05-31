Орбан считает, что переговоры о мире на Украине должны вести Россия и США

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что ключевой вопрос для будущего урегулирования конфликта на Украине заключается в том, кто будет вести переговоры с Россией. В интервью чешскому телеканалу XTV глава венгерского правительства отметил также, что такие переговоры должны касаться не только ситуации на Украине, но и всей системы международной безопасности, а значит в них предстоит участвовать Соединенным Штатам.



«Ключевой вопрос заключается в том, кто должен вести переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным. Решающие переговоры будут проходить не между Украиной и Россией, а между Соединенными Штатами и Россией. Они могут не только положить конец войне, но и создать своего рода систему [международной] безопасности», — сказал Орбан. Выдержки из его интервью чешскому телевидению опубликовала газета Magyar Nemzet.



По мнению премьер-министра, необходимо также учитывать, что сейчас «Украина не является независимым государством». «Если бы она не получала финансирование от США и Евросоюза, то не смогла бы продолжать войну», — пояснил Орбан.



Поэтому, заявил он, для переговоров по Украине «нужен человек, скажем, в Америке, но также и в Европе, который не зависит от бизнес-групп, наживающихся на войне, который не поддерживает отношения с Путиным ради престижа, а руководствуется только интересами жизни людей, мира и прочной безопасности».





