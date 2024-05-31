ВСУ может начать удары оружием США по РФ в ближайшее время - СМИ

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские чиновники ожидают, что первые атаки по территории РФ с применением американского оружия могут начаться в течение нескольких часов или дней. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.



Накануне Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена согласовала возможность нанесения ударов американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы. По информации NYT, решение вступило в силу в четверг, 30 мая.



Газета отмечает, что решение пересмотреть политику в отношении американского оружия было связано с поездкой госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев в середине мая, однако переговоры американцев и украинцев на этот счет шли в течение нескольких недель. В частности, 13 мая советник по национальной безопасности Джейк Салливан, глава оборонного ведомства США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун обсудили этот вопрос в формате видеоконференции с украинскими коллегами и «решили рекомендовать президенту изменить позицию». Байден же, согласно NYT, впервые допустил отмену ограничений 15 мая, а финальное решение после «пересмотра всех рисков» было вынесено на прошлой неделе.





