ВСУ может начать удары оружием США по РФ в ближайшее время - СМИ
13:10 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Накануне Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена согласовала возможность нанесения ударов американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы. По информации NYT, решение вступило в силу в четверг, 30 мая.
Газета отмечает, что решение пересмотреть политику в отношении американского оружия было связано с поездкой госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев в середине мая, однако переговоры американцев и украинцев на этот счет шли в течение нескольких недель. В частности, 13 мая советник по национальной безопасности Джейк Салливан, глава оборонного ведомства США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун обсудили этот вопрос в формате видеоконференции с украинскими коллегами и «решили рекомендовать президенту изменить позицию». Байден же, согласно NYT, впервые допустил отмену ограничений 15 мая, а финальное решение после «пересмотра всех рисков» было вынесено на прошлой неделе.
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