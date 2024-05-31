МЧС предлагает создать в РФ убежища от ядерного и химического оружия
14:10 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В документе говорится, что создавать объекты гражданской обороны предлагается путем «возведения объектов с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа или других материалов». В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что при создании защитные сооружения гражданской обороны блок-модульного типа имеют ряд преимуществ над капитальными сооружениями. Например, в части мобильности, многообразии способов по размещению на ограниченном участке территории и использовании для укрытия небольшого количества личного состава работающих смен организаций.
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