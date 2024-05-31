МЧС предлагает создать в РФ убежища от ядерного и химического оружия

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС РФ предложило создать в России убежища модульного типа для защиты от всех видов оружия, в том числе ядерного, химического, биологического, обычных средств поражения, поражающих концентрацией опасных веществ. Соответствующая инициатива оформлена в проекте постановления правительства о порядке создания объектов гражданской обороны.



В документе говорится, что создавать объекты гражданской обороны предлагается путем «возведения объектов с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа или других материалов». В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что при создании защитные сооружения гражданской обороны блок-модульного типа имеют ряд преимуществ над капитальными сооружениями. Например, в части мобильности, многообразии способов по размещению на ограниченном участке территории и использовании для укрытия небольшого количества личного состава работающих смен организаций.







