В Белгородской области после атак ВСУ шесть населенных пунктов остались без света

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два жилых дома и линия электроснабжения в Белгородской области повреждены в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), несколько населенных пунктов остаются без света. Пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.



«Под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал. В двух частных жилых домовладениях выбиты окна и посечены заборы, также в зданиях Дома культуры и инфраструктурного объекта выбиты окна, в церкви Архангела Михаила пробита кровля. Есть повреждения на линии электроснабжения», — написал он.



Гладков уточнил, что из-за атаки ВСУ абоненты сел Мощеное, Дорогощь, Мокрая Орловка, Дунайка, Пороз, Рождественка временно остаются без света. «Энергетики приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ. Подворовой обход территории продолжается», — добавил глава региона.



