В Белгородской области после атак ВСУ шесть населенных пунктов остались без света
14:20 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал. В двух частных жилых домовладениях выбиты окна и посечены заборы, также в зданиях Дома культуры и инфраструктурного объекта выбиты окна, в церкви Архангела Михаила пробита кровля. Есть повреждения на линии электроснабжения», — написал он.
Гладков уточнил, что из-за атаки ВСУ абоненты сел Мощеное, Дорогощь, Мокрая Орловка, Дунайка, Пороз, Рождественка временно остаются без света. «Энергетики приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ. Подворовой обход территории продолжается», — добавил глава региона.
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