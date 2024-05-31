Из-за возвратных заморозков в РФ погибло более 1 млн га посевов - Патрушев
15:20 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Весна выдалась крайне непростой. Возвратные заморозки привели к гибели более миллиона гектаров наших посевов. Из них порядка 850 тыс. гектаров — это зерновые. Еще около 700 тыс. гектаров пострадало», — сказал Патрушев.
Вице-премьер также подтвердил планы по введению ЧС федерального значения в некоторых регионах из-за масштаба ущерба от заморозков.
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