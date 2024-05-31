Из-за возвратных заморозков в РФ погибло более 1 млн га посевов - Патрушев

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возвратные заморозки в России привели к гибели более 1 млн га посевов, из них порядка 850 тыс. — это зерновые, пересев в пострадавших от заморозков субъектах практически завершен. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме.



«Весна выдалась крайне непростой. Возвратные заморозки привели к гибели более миллиона гектаров наших посевов. Из них порядка 850 тыс. гектаров — это зерновые. Еще около 700 тыс. гектаров пострадало», — сказал Патрушев.



Вице-премьер также подтвердил планы по введению ЧС федерального значения в некоторых регионах из-за масштаба ущерба от заморозков.



