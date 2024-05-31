Великобритания никогда не ограничивала Украину в применение оружия

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания никогда не ограничивала возможности ударов по территории России ракетами Storm Shadow, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на неформальную встречу глав МИД НАТО.



«Великобритания предоставляла крылатые ракеты Storm Shadow в течение длительного времени без всяких ограничений, — сказал он. — Ряд стран НАТО никогда не ограничивал применение оружия, которое поставлялось Украине, это включает также удары по законным военным целям на территории России, особенно по тем, которые используются для российских ударов со своей территории. Конечно, мы ожидаем, что это будет делаться ответственно и с соблюдением международных норм», — сказал Столтенберг.



Отвечая на вопрос о попытках нанести удары по российским стратегическим радарам, генсек НАТО заявил, что они должны наноситься, как он выразился, «в ответственной манере».



