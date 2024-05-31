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Ответом на гостерроризм Зеленского может стать создание санитарной зоны - Слуцкий

15:30 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание санитарной зоны в Харьковской области станет закономерным ответом России на государственный терроризм президента Украины Владимира Зеленского. Так глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о том, что администрация США согласовала нанесение ударов американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.

«Создание санитарной зоны в Харьковской области — закономерный ответ Москвы на гостерроризм узурпатора Зеленского. Эскалация конфликта, ответственность за которую полностью несут Вашингтон и НАТО, вынуждает Россию принять все необходимые меры для защиты и Победы над врагом», — написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

По его словам, «киевские марионетки не в силах самостоятельно использовать западное дальнобойное оружие — нет соответствующих военных навыков». «Мы понимаем, откуда ведется координация боевых действий и наведение целей — со стороны стран Альянса. И это автоматически делает их соучастниками кровавых преступлений неонацистской хунты, терактов и геноцида русских», — добавил Слуцкий.

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