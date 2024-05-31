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НОВОСТИ

США подталкивают Европу к введению санкций против Китая за, «якобы» поддержку оборонпрома РФ

16:35 31.05.2024 Источник: Интерфакс

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что надеется на участие Европы в принятии мер против Китая и китайских компаний за помощь России.

"Европейцы поддерживают нас в этом вопросе, и я ожидаю, что европейцы предпримут меры", - заявил он во время пресс-конференции в Праге, говоря о мерах в отношении Китая и китайских компаний, которые, по мнению западных стран, поддерживают военную промышленность РФ.

Он напомнил, что США уже приняли подобные меры против многих китайских компаний, которые "поддерживали российскую оборонную промышленность", и в Вашингтоне готовы продолжать это делать.

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