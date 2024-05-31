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Россия выделит средства на восстановление после стихийного бедствия железной дороги в Армении

17:10 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства на восстановление железнодорожного сообщения в Армении выделяются Россией. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь вице-премьера РФ Алексея Оверчука Андрей Матвеев.

«Принимая во внимание важность железной дороги для обеспечения народа Армении жизненно необходимыми грузами, финансовые средства на восстановление выделяются Российской Федерацией, — сообщил он. — Российские специалисты сделают все, чтобы восстановить железнодорожное сообщение Армении с внешним миром в возможно короткие сроки».

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