Россия выделит средства на восстановление после стихийного бедствия железной дороги в Армении

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства на восстановление железнодорожного сообщения в Армении выделяются Россией. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь вице-премьера РФ Алексея Оверчука Андрей Матвеев.

«Принимая во внимание важность железной дороги для обеспечения народа Армении жизненно необходимыми грузами, финансовые средства на восстановление выделяются Российской Федерацией, — сообщил он. — Российские специалисты сделают все, чтобы восстановить железнодорожное сообщение Армении с внешним миром в возможно короткие сроки».