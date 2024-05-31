США все же географически ограничили Украину в использовании американского оружия против РФ - WSJ
17:25 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Джо Байдена географически ограничила применение американского оружия против России, чтобы конфликт на Украине не перерос в прямое столкновение между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их информации, США одобрили применение ракет GMLRS, систем залпового огня HIMARS и артиллерийских систем в Харьковской области и запретили использовать тактические баллистические ракеты ATACMS для нанесения ударов в глубине территории России.
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