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США все же географически ограничили Украину в использовании американского оружия против РФ - WSJ

17:25 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена географически ограничила применение американского оружия против России, чтобы конфликт на Украине не перерос в прямое столкновение между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, США одобрили применение ракет GMLRS, систем залпового огня HIMARS и артиллерийских систем в Харьковской области и запретили использовать тактические баллистические ракеты ATACMS для нанесения ударов в глубине территории России.

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