МИД Турции: Мы не хотим, чтобы НАТО оказалась частью конфликта на Украине

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара не хочет, чтобы Североатлантический альянс стал непосредственным участником конфликта на Украине. Такую позицию он изложил в беседе с турецкими журналистами в Праге, где прошло неформальное заседание глав внешнеполитических ведомств государств — членов НАТО.

«Сегодня мы подробно обсуждали украинский вопрос. Турция поддерживает продолжение помощи Украине. ... Но мы не хотим, чтобы НАТО оказалась частью [этого конфликта]. И членам НАТО необходимо понимать и осознавать необходимость этого баланса...», — сказал Фидан. Его комментарий распространила пресс-служба турецкого МИД.