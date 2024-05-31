МИД Турции: Мы не хотим, чтобы НАТО оказалась частью конфликта на Украине
18:55 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара не хочет, чтобы Североатлантический альянс стал непосредственным участником конфликта на Украине. Такую позицию он изложил в беседе с турецкими журналистами в Праге, где прошло неформальное заседание глав внешнеполитических ведомств государств — членов НАТО.
«Сегодня мы подробно обсуждали украинский вопрос. Турция поддерживает продолжение помощи Украине. ... Но мы не хотим, чтобы НАТО оказалась частью [этого конфликта]. И членам НАТО необходимо понимать и осознавать необходимость этого баланса...», — сказал Фидан. Его комментарий распространила пресс-служба турецкого МИД.
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