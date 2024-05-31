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НОВОСТИ

Германия пообещала Украине еще одну систему Patriot

19:10 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок напомнила, что ФРГ поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot и предоставит 500 млн евро.

«В НАТО мы придерживаемся принципа „один за всех, все за одного“, — приводятся слова Бербок на странице МИД ФРГ в соцсети X. „Сейчас мы должны продолжать укреплять противовоздушную оборону Украины. Германия поставляет еще одну систему Patriot и предоставляет еще 500 миллионов евро“, — добавила министр, заметив, что впереди еще многое предстоит сделать.

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