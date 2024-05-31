0
0
106
НОВОСТИ

Стал известен список кандидатов в депутаты Мосгордумы

19:25 31.05.2024

Президиум Генсовета «Единой России» подвел итоги электронного предварительного голосования (ЭПГ) в Москве. «Уже сейчас, на старте избирательной кампании в Мосгордуму, мы видим, что за каждым нашим кандидатом стоят тысячи сторонников. Все наши кандидаты выступили достойно, победили с серьезным отрывом от конкурентов. Мы выходим на старт избирательной кампании с сильной командой», – отмечает секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России», вице-спикер Госдумы Петра Толстого

На выдвижение претендовал 431 кандидат по 45 одномандатным избирательным округам, конкурс составил в среднем 9,6 человек. В голосовании участвовали 430 тыс. московских выборщиков.

По итогам ЭПГ в Москве примерно 60% кандидатов – члены ЕР, более 20% – молодежь до 35 лет. Среди кандидатов, набравших большинство голосов, – 23 женщины.

Узнать все результаты электронного предварительного голосования «Единой России» можно на сайте PG.ER.RU.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:30 31.05.2024
О том, что можно точно считать «победой Украины», не знают ни в Киеве, ни на Западе - Кулеба
0
108
19:10 31.05.2024
Германия пообещала Украине еще одну систему Patriot
0
140
18:55 31.05.2024
МИД Турции: Мы не хотим, чтобы НАТО оказалась частью конфликта на Украине
0
159
18:02 31.05.2024
Аэропорт "Шереметьево" открывает терминал D и подземный трансфер для обслуживания пассажиров
0
196
17:25 31.05.2024
США все же географически ограничили Украину в использовании американского оружия против РФ - WSJ
0
307
17:10 31.05.2024
Россия выделит средства на восстановление после стихийного бедствия железной дороги в Армении
0
294
16:35 31.05.2024
США подталкивают Европу к введению санкций против Китая за, «якобы» поддержку оборонпрома РФ
0
303
16:14 31.05.2024
МИД Венгрии: Мы не будем участвовать в долгосрочном финансировании проекта НАТО на Украине
0
314
15:30 31.05.2024
Ответом на гостерроризм Зеленского может стать создание санитарной зоны - Слуцкий
0
374
15:20 31.05.2024
Великобритания никогда не ограничивала Украину в применение оружия
0
329

Возврат к списку