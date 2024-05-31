Стал известен список кандидатов в депутаты Мосгордумы
19:25 31.05.2024
Президиум Генсовета «Единой России» подвел итоги электронного предварительного голосования (ЭПГ) в Москве. «Уже сейчас, на старте избирательной кампании в Мосгордуму, мы видим, что за каждым нашим кандидатом стоят тысячи сторонников. Все наши кандидаты выступили достойно, победили с серьезным отрывом от конкурентов. Мы выходим на старт избирательной кампании с сильной командой», – отмечает секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России», вице-спикер Госдумы Петра Толстого
На выдвижение претендовал 431 кандидат по 45 одномандатным избирательным округам, конкурс составил в среднем 9,6 человек. В голосовании участвовали 430 тыс. московских выборщиков.
По итогам ЭПГ в Москве примерно 60% кандидатов – члены ЕР, более 20% – молодежь до 35 лет. Среди кандидатов, набравших большинство голосов, – 23 женщины.
Узнать все результаты электронного предварительного голосования «Единой России» можно на сайте PG.ER.RU.
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