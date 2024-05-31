О том, что можно точно считать «победой Украины», не знают ни в Киеве, ни на Западе - Кулеба
19:30 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Точного и единого представления о том, что считать «победой Украины», нет ни среди ее западных союзников, ни даже внутри самой страны. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Пределы этой победы, я думаю, что они, и на Украине, я чувствую, скажем так, дискуссионны», — сказал Кулеба в интервью журналу «Обозреватель».
Он отметил, что украинцы «хотят победы», «но потом те же люди, когда им говорят, что для этого нужно идти воевать, то они не готовы это делать». «Поэтому у нас в стране тоже есть дискуссия. Пока мы сами это не сделаем, не определимся со своими целями, другие за нас эту работу не сделают», — добавил он.
При этом, по словам главы украинского МИД, среди западных союзников тоже звучат разные оценки:
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