О том, что можно точно считать «победой Украины», не знают ни в Киеве, ни на Западе - Кулеба

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Точного и единого представления о том, что считать «победой Украины», нет ни среди ее западных союзников, ни даже внутри самой страны. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Пределы этой победы, я думаю, что они, и на Украине, я чувствую, скажем так, дискуссионны», — сказал Кулеба в интервью журналу «Обозреватель».

Он отметил, что украинцы «хотят победы», «но потом те же люди, когда им говорят, что для этого нужно идти воевать, то они не готовы это делать». «Поэтому у нас в стране тоже есть дискуссия. Пока мы сами это не сделаем, не определимся со своими целями, другие за нас эту работу не сделают», — добавил он.

При этом, по словам главы украинского МИД, среди западных союзников тоже звучат разные оценки: