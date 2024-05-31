Грузино-американские отношения нуждаются в пересмотре - премьер Кобахидзе
20:10 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Грузино-американские отношения нуждаются в пересмотре после того, как многое было в них испорчено в предыдущие годы. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Я не знаю, почему было две попытки революции в 2020–2021 годах, а потом в 2022 году. Я не знаю, почему были эти попытки, но факт, что предыдущий посол [США в Тбилиси] очень много чего испортила, очень много чего было испорчено в те годы, и это нуждается в исправлении. В том числе речь идет о профинансированных из Америки НПО, которые стояли на революционной сцене, призывая к отставке правительства и формированию правительства с их участием. Поэтому грузино-американские отношения нуждаются в пересмотре», — сказал Кобахидзе.
НОВОСТИ
- 19:30 31.05.2024
- О том, что можно точно считать «победой Украины», не знают ни в Киеве, ни на Западе - Кулеба
- 19:25 31.05.2024
- Стал известен список кандидатов в депутаты Мосгордумы
- 19:10 31.05.2024
- Германия пообещала Украине еще одну систему Patriot
- 18:55 31.05.2024
- МИД Турции: Мы не хотим, чтобы НАТО оказалась частью конфликта на Украине
- 18:02 31.05.2024
- Аэропорт "Шереметьево" открывает терминал D и подземный трансфер для обслуживания пассажиров
- 17:25 31.05.2024
- США все же географически ограничили Украину в использовании американского оружия против РФ - WSJ
- 17:10 31.05.2024
- Россия выделит средства на восстановление после стихийного бедствия железной дороги в Армении
- 16:35 31.05.2024
- США подталкивают Европу к введению санкций против Китая за, «якобы» поддержку оборонпрома РФ
- 16:14 31.05.2024
- МИД Венгрии: Мы не будем участвовать в долгосрочном финансировании проекта НАТО на Украине
- 15:30 31.05.2024
- Ответом на гостерроризм Зеленского может стать создание санитарной зоны - Слуцкий
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать