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Грузино-американские отношения нуждаются в пересмотре - премьер Кобахидзе

20:10 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузино-американские отношения нуждаются в пересмотре после того, как многое было в них испорчено в предыдущие годы. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Я не знаю, почему было две попытки революции в 2020–2021 годах, а потом в 2022 году. Я не знаю, почему были эти попытки, но факт, что предыдущий посол [США в Тбилиси] очень много чего испортила, очень много чего было испорчено в те годы, и это нуждается в исправлении. В том числе речь идет о профинансированных из Америки НПО, которые стояли на революционной сцене, призывая к отставке правительства и формированию правительства с их участием. Поэтому грузино-американские отношения нуждаются в пересмотре», — сказал Кобахидзе.

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