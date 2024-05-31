Уехавших в Польшу украинцев, полежавших призыву в армию, могут мобилизовать прямо на месте

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти готовы обучить военному делу проживающих в стране украинцев, которые подлежат призыву в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам министр иностранных дел республики Радослав Сикорский после неформальной встречи глав МИД НАТО в Праге.

«Польша рассмотрела просьбу украинской стороны по поводу обучения [военных ВСУ на Украине], однако мы пришли к выводу, что безопаснее и эффективнее будет подготовить подразделение, состоящее из украинцев [проживающих] в Польше, которые подлежат призыву в украинскую армию. Это и будет самый эффективный способ помощи Украине», — цитирует агентство PAP ответ главы польской дипломатии на вопрос журналиста, собирается ли НАТО направлять инструкторов на Украину.