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НОВОСТИ

Екатерину Дунцову Минюст РФ включил в реестр иноагентов

21:30 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст РФ включил в реестр иноагентов политика, журналиста Екатерину Дунцову и правозащитницу Марину Литвинович. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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