Екатерину Дунцову Минюст РФ включил в реестр иноагентов

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст РФ включил в реестр иноагентов политика, журналиста Екатерину Дунцову и правозащитницу Марину Литвинович. Об этом сообщается на сайте ведомства.