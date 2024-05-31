Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии Московского метро нет - Дептранс

22:31 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Из-за приостановки движения на участке Сокольнической линии Московского метрополитена никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет. Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Причина – небольшая техническая неисправность, все причастные сотрудники уже на месте, проводят необходимые проверки», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники прилагают все усилия для скорейшего восстановления движения и ввода в график.