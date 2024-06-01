У властей ЕС нет доказательств поставок вооружений из Китая в Россию - Боррель

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз не располагает доказательствами поставок оружия из Китая в Россию. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«Китай обязался не поставлять оружие [России], и у нас нет доказательств того, что это [поставки оружия России] происходит», — сказал он, отвечая на вопросы участников мероприятия.