Южная Корея не планирует разрабатывать собственное ядерное оружие
11:30 01.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Республики Корея Син Вон Сик назвал нереалистичной идею разработки собственного ядерного оружия в стране, поскольку это будет означать разрыв военного союза с США. Об этом он заявил на сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла».
«Разработка ядерного оружия в Южной Корее будет означать, что мы не верим в режим нераспространения и в союз с США. Так что [если говорить] реалистично, мы не пойдем по этому пути», — сказал Син Вон Сик. «Единственный верный выбор при разрешении ядерной ситуации с Северной Кореей — укрепление альянса Республики Корея и США. Союз Республики Корея и США позволит обернуть все преимущества, которые Северная Корея надеется получить от разработки ядерного оружия, против нее самой», — добавил он и назвал такую ситуацию «ядерным парадоксом».
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