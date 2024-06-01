Путин по телефону поздравил Пашиняна с днем рождения

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения и направил ему также поздравительную телеграмму. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня», — передает содержание разговора пресс-служба российского лидера.