В НАТО договорились, что в принципе кибератака может стать поводом для задействования 5-й статьи

13:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кибератака может стать поводом для задействования 5-й статьи устава Североатлантического альянса о коллективной самообороне. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«В НАТО мы договорились, что в принципе кибератака может стать поводом для задействования 5-й статьи», — подчеркнул он. В то же время Бауэр обратил внимание на то, что в такой ситуации должен будет учитываться ряд факторов.

«Сложная часть заключается в том, что необходимо установить, кто организовал атаку», — заметил представитель НАТО. Причем речь идет не о том, где располагаются серверы, с которых осуществлялась атака, а о том, кто является непосредственным организатором, уточнил он.