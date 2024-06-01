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В НАТО считают «неправильным», когда дрон за 10 тысяч долларов уничтожает танк за 10 миллионов

14:25 01.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине продемонстрировал необходимость разработки более дешевого оружия. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

По его словам, ситуация, при которой беспилотник стоимостью $10 тыс. уничтожает танк стоимостью $10 млн или ракета стоимостью $3,5 млн используется для того, чтобы уничтожить беспилотник стоимостью $10 тыс., является неправильной. «Мы не можем продолжать это делать с финансовой точки зрения, — отметил Бауэр. — Для этого нужны другие решения, помимо тех, которые у нас есть. Нам необходимо сбалансировать количество высококачественного, очень дорогого оружия, которым мы располагаем, в пользу более дешевого оружия для менее ценных целей. Это один из результатов этой войны [на Украине]».

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