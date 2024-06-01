В НАТО считают «неправильным», когда дрон за 10 тысяч долларов уничтожает танк за 10 миллионов
14:25 01.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конфликт на Украине продемонстрировал необходимость разработки более дешевого оружия. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
По его словам, ситуация, при которой беспилотник стоимостью $10 тыс. уничтожает танк стоимостью $10 млн или ракета стоимостью $3,5 млн используется для того, чтобы уничтожить беспилотник стоимостью $10 тыс., является неправильной. «Мы не можем продолжать это делать с финансовой точки зрения, — отметил Бауэр. — Для этого нужны другие решения, помимо тех, которые у нас есть. Нам необходимо сбалансировать количество высококачественного, очень дорогого оружия, которым мы располагаем, в пользу более дешевого оружия для менее ценных целей. Это один из результатов этой войны [на Украине]».
НОВОСТИ
- 13:35 01.06.2024
- В НАТО договорились, что в принципе кибератака может стать поводом для задействования 5-й статьи
- 12:45 01.06.2024
- Путин по телефону поздравил Пашиняна с днем рождения
- 11:30 01.06.2024
- Южная Корея не планирует разрабатывать собственное ядерное оружие
- 11:30 01.06.2024
- На развитие туристических кластеров в ряде регионов РФ правительство выделит более 4 млрд руб
- 10:15 01.06.2024
- В России готовится система, которая позволит вести учет домашних животных
- 09:45 01.06.2024
- У властей ЕС нет доказательств поставок вооружений из Китая в Россию - Боррель
- 09:40 01.06.2024
- Температура воздуха в Москве в ночь на воскресенье может упасть с +30С до +14С – синоптики
- 09:30 01.06.2024
- Французский министр привел пример контакта с Россией по борьбе с терроризмом
- 09:15 01.06.2024
- В России инфекционные болезни в прошлом году нанесли ущерб более миллиарда рублей
- 09:00 01.06.2024
- Синоптики предупреждают о начале сезона ураганов в Атлантике, которых в этом году будет выше нормы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать