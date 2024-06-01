Украинцы должны работать до тех пор, пока они не утратят возможность – замминистра соцполитики
16:34 01.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане Украины должны быть готовы самостоятельно накапливать пенсию и работать до глубокой старости на фоне критической демографической ситуации. Об этом заявила заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак.
«Демографическая ситуация у нас уже сейчас очень критическая. У нас сегодня один плательщик налогов обеспечивает пенсию для одного пенсионера. Далее ситуация, скорее всего, будет ухудшаться. Поэтому первое — [нужно] осуществлять накопления для самого себя, даже пока еще нет накопительной обязательной системы, нужно накапливать на свой собственный счет. Второе — обязательное — мы должны понимать, что должны быть страной „активного долголетия“. То есть мы должны быть заинтересованы и должны быть способны работать так долго, как можем», — сказала она в телеэфире, фрагмент которого приводит издание «Страна».
По ее словам, украинцы должны работать до тех пор, пока они не утратят возможность «физически себя обеспечивать».
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