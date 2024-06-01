Днепрогэс находится в критической ситуации – власти области
17:30 01.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днепровская ГЭС, являющаяся крупнейшей гидроэлектростанцией Украины, находится в критическом состоянии после взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров.
«В данный момент в критическом состоянии находится Днепрогэс», — сказал он в эфире телеканала «Рада».
В ночь на субботу сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье, где расположена Днепрогэс. Движение по плотине перекрыто.
НОВОСТИ
- 17:10 01.06.2024
- Орбан: Нам нужно помешать Европе вступить в войну, которая приведет ее к собственной гибели
- 16:34 01.06.2024
- Украинцы должны работать до тех пор, пока они не утратят возможность – замминистра соцполитики
- 15:40 01.06.2024
- В Вашингтон не знают, когда будет подписано соглашение по безопасности с Украиной
- 14:25 01.06.2024
- В НАТО считают «неправильным», когда дрон за 10 тысяч долларов уничтожает танк за 10 миллионов
- 13:35 01.06.2024
- В НАТО договорились, что в принципе кибератака может стать поводом для задействования 5-й статьи
- 12:45 01.06.2024
- Путин по телефону поздравил Пашиняна с днем рождения
- 11:30 01.06.2024
- Южная Корея не планирует разрабатывать собственное ядерное оружие
- 11:30 01.06.2024
- На развитие туристических кластеров в ряде регионов РФ правительство выделит более 4 млрд руб
- 10:15 01.06.2024
- В России готовится система, которая позволит вести учет домашних животных
- 09:45 01.06.2024
- У властей ЕС нет доказательств поставок вооружений из Китая в Россию - Боррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать