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Днепрогэс находится в критической ситуации – власти области

17:30 01.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Днепровская ГЭС, являющаяся крупнейшей гидроэлектростанцией Украины, находится в критическом состоянии после взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров.

«В данный момент в критическом состоянии находится Днепрогэс», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

В ночь на субботу сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье, где расположена Днепрогэс. Движение по плотине перекрыто.

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