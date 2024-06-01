0
0
0
НОВОСТИ

Скончался исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров

20:06 01.06.2024 Источник: РБК

В возрасте 84 лет умер депутат Государственной думы, исследователь Арктики и Антарктики, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования близким покойного, его заявление приводит пресс-служба нижней палаты парламента.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:30 01.06.2024
Днепрогэс находится в критической ситуации – власти области
0
386
17:10 01.06.2024
Орбан: Нам нужно помешать Европе вступить в войну, которая приведет ее к собственной гибели
0
355
16:34 01.06.2024
Украинцы должны работать до тех пор, пока они не утратят возможность – замминистра соцполитики
0
398
15:40 01.06.2024
В Вашингтон не знают, когда будет подписано соглашение по безопасности с Украиной
0
415
14:25 01.06.2024
В НАТО считают «неправильным», когда дрон за 10 тысяч долларов уничтожает танк за 10 миллионов
0
629
13:35 01.06.2024
В НАТО договорились, что в принципе кибератака может стать поводом для задействования 5-й статьи
0
555
12:45 01.06.2024
Путин по телефону поздравил Пашиняна с днем рождения
0
426
11:30 01.06.2024
Южная Корея не планирует разрабатывать собственное ядерное оружие
0
429
11:30 01.06.2024
На развитие туристических кластеров в ряде регионов РФ правительство выделит более 4 млрд руб
0
560
10:15 01.06.2024
В России готовится система, которая позволит вести учет домашних животных
0
636

Возврат к списку