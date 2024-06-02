Глава Минэнерго Украины считает, что новый отопительный сезон может стать катастрофическим
09:00 02.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предстоящий отопительный сезон на Украине может стать катастрофическим из-за сложной ситуации в энергосистеме. Об этом заявил бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Иван Плачков и посоветовал гражданам поискать знакомых в селах, где есть отопление на дровах.
По его словам, в энергосистеме уже сложилась критическая ситуация, зимой она лишь усугубится. «Ситуация со следующим отопительным сезоном на Украине будет очень тяжелой. Я советую многим людям уже сейчас искать друзей, знакомых в селах и районных центрах, где есть традиционное отопление на дровах, чтобы зимой была возможность поехать туда хотя бы на несколько недель <…>. В целом ситуация в энергосистеме Украины в отопительный сезон будет очень угрожающей. Ситуация сейчас критическая, а зимой может быть катастрофической», — сказал он в эфире телеканала «Эспрессо».
НОВОСТИ
- 09:20 02.06.2024
- Новая Зеландия изучает возможности потенциального участия во втором компоненте AUKUS
- 09:15 02.06.2024
- Глава Минобороны КНР: Мы никогда не поставляли оружие ни одной из сторон конфликта на Украине
- 09:10 02.06.2024
- Китайский аппарат совершил успешную посадку на обратной стороне Луны
- 09:08 02.06.2024
- Тридцатиградусную жару прогнозируют синоптики в Москве 2 июня
- 21:31 01.06.2024
- Наводнение в ФРГ: К ликвидации последствий привлечена армия
- 20:06 01.06.2024
- Скончался исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров
- 17:30 01.06.2024
- Днепрогэс находится в критической ситуации – власти области
- 17:10 01.06.2024
- Орбан: Нам нужно помешать Европе вступить в войну, которая приведет ее к собственной гибели
- 16:34 01.06.2024
- Украинцы должны работать до тех пор, пока они не утратят возможность – замминистра соцполитики
- 15:40 01.06.2024
- В Вашингтон не знают, когда будет подписано соглашение по безопасности с Украиной
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать