Глава Минэнерго Украины считает, что новый отопительный сезон может стать катастрофическим

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предстоящий отопительный сезон на Украине может стать катастрофическим из-за сложной ситуации в энергосистеме. Об этом заявил бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Иван Плачков и посоветовал гражданам поискать знакомых в селах, где есть отопление на дровах.

По его словам, в энергосистеме уже сложилась критическая ситуация, зимой она лишь усугубится. «Ситуация со следующим отопительным сезоном на Украине будет очень тяжелой. Я советую многим людям уже сейчас искать друзей, знакомых в селах и районных центрах, где есть традиционное отопление на дровах, чтобы зимой была возможность поехать туда хотя бы на несколько недель <…>. В целом ситуация в энергосистеме Украины в отопительный сезон будет очень угрожающей. Ситуация сейчас критическая, а зимой может быть катастрофической», — сказал он в эфире телеканала «Эспрессо».