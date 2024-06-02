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НОВОСТИ

Китайский аппарат совершил успешную посадку на обратной стороне Луны

09:10 02.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посадочный модуль китайского аппарата «Чанъэ-6» успешно прилунился в заданном районе Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны. Аппарат предназначен для сбора лунных образцов, сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA).

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