Китайский аппарат совершил успешную посадку на обратной стороне Луны

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посадочный модуль китайского аппарата «Чанъэ-6» успешно прилунился в заданном районе Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны. Аппарат предназначен для сбора лунных образцов, сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA).