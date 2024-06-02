Глава Минобороны КНР: Мы никогда не поставляли оружие ни одной из сторон конфликта на Украине

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай не предоставляет вооружения ни России, ни Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения. Об этом заявил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь, выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«Мы никогда не поставляли оружие ни одной из сторон конфликта. Мы установили строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения и никогда не предпринимали ничего, что могло бы воспламенить ситуацию», — сказал он. Министр добавил, что Китай всегда занимал ответственную позицию по украинскому вопросу и выступал за мирные переговоры.