Новая Зеландия изучает возможности потенциального участия во втором компоненте AUKUS

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая Зеландия изучает возможность присоединения к так называемому второму компоненту военного альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США), который предполагает совместную разработку неядерных средств военного назначения в ряде областей. Об этом заявила министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.



«Новая Зеландия изучает возможности потенциального участия во втором компоненте AUKUS, но любые решения об участии будут приниматься нашим правительством», — сказала она. При этом Коллинз отметила, что Новая Зеландия «уже тесно сотрудничает с Австралией, США и Великобританией» в области передовых неядерных технологий, которые являются частью второго компонента AUKUS.