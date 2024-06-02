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НОВОСТИ

Новая Зеландия изучает возможности потенциального участия во втором компоненте AUKUS

09:20 02.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая Зеландия изучает возможность присоединения к так называемому второму компоненту военного альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США), который предполагает совместную разработку неядерных средств военного назначения в ряде областей. Об этом заявила министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«Новая Зеландия изучает возможности потенциального участия во втором компоненте AUKUS, но любые решения об участии будут приниматься нашим правительством», — сказала она. При этом Коллинз отметила, что Новая Зеландия «уже тесно сотрудничает с Австралией, США и Великобританией» в области передовых неядерных технологий, которые являются частью второго компонента AUKUS.

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