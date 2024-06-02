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НОВОСТИ

Власти Украины ввели экстренные отключения электричества по всей стране

10:25 02.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины. Об этом сообщил директор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко.

«Экстренные отключения по всей стране… [Повременные] графики отключений не действуют», — написал он на свой странице в соцсети..

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