Власти Украины ввели экстренные отключения электричества по всей стране

10:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины. Об этом сообщил директор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко.

«Экстренные отключения по всей стране… [Повременные] графики отключений не действуют», — написал он на свой странице в соцсети..