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Глава Минфина РФ считает, что люди не будут уходить от налогов на фоне принятия поправок в НДФЛ

12:20 02.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минфина Антон Силуанов не считает, что россияне начнут уходить от уплаты налогов на фоне введения прогрессивного НДФЛ.

«Мы в начале говорили, что один из принципов, который мы закладывали при подготовке изменений — это принцип того, что наша налоговая система должна быть конкурентоспособной. Говорить о том, что ради этих изменений будут люди нарушать закон, а это, кстати говоря, ответственность существенная, в том числе уголовная, мне кажется, что вряд ли это произойдет», — сказал министр в комментарии, опубликованном в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

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