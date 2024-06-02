Глава Минфина РФ считает, что люди не будут уходить от налогов на фоне принятия поправок в НДФЛ
12:20 02.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минфина Антон Силуанов не считает, что россияне начнут уходить от уплаты налогов на фоне введения прогрессивного НДФЛ.
«Мы в начале говорили, что один из принципов, который мы закладывали при подготовке изменений — это принцип того, что наша налоговая система должна быть конкурентоспособной. Говорить о том, что ради этих изменений будут люди нарушать закон, а это, кстати говоря, ответственность существенная, в том числе уголовная, мне кажется, что вряд ли это произойдет», — сказал министр в комментарии, опубликованном в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
НОВОСТИ
- 12:45 02.06.2024
- Энергосистема Украины вернулась к лимитам отключения электричества по графикам
- 10:25 02.06.2024
- Власти Украины ввели экстренные отключения электричества по всей стране
- 09:20 02.06.2024
- Новая Зеландия изучает возможности потенциального участия во втором компоненте AUKUS
- 09:15 02.06.2024
- Глава Минобороны КНР: Мы никогда не поставляли оружие ни одной из сторон конфликта на Украине
- 09:10 02.06.2024
- Китайский аппарат совершил успешную посадку на обратной стороне Луны
- 09:08 02.06.2024
- Тридцатиградусную жару прогнозируют синоптики в Москве 2 июня
- 09:00 02.06.2024
- Глава Минэнерго Украины считает, что новый отопительный сезон может стать катастрофическим
- 21:31 01.06.2024
- Наводнение в ФРГ: К ликвидации последствий привлечена армия
- 20:06 01.06.2024
- Скончался исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров
- 17:30 01.06.2024
- Днепрогэс находится в критической ситуации – власти области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать