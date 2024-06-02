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За день почти 100 тыс. человек посетили фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!"

13:36 02.06.2024

События масштабного фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», стартовавшего в столице 1 июня, в первый день посетили примерно 100 тыс. человек. Горожане смогли увидеть около 1200 мероприятий в разных районах мегаполиса. Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» будет длиться до 8 сентября во всех округах и завершится празднованием Дня города. Для гостей подготовлены более 250 тыс. мероприятий.

Например, жители столицы занимались спортом на набережных и в парках, участвовали в танцевальном флешмобе и литературных чтениях, посещали различные мастер-классы.

1 июня начался чемпионат Москвы по игре «Камень, ножницы, бумага», участники которого сражаются за главный приз в миллион рублей. С 1 июня по 1 сентября будут определены тройки финалистов по округам, а 5-8 сентября на площадках празднования Дня города будут соревноваться 48 финалистов.

События фестиваля продолжаются и сегодня. Например, в 12:00 в Измайловском парке состоялся мастер-класс по фехтованию, а в саду имени Н.Э. Баумана в 16:00 пройдут тренировки по настольному теннису. А на танцевальной площадке парка «Митино» провели интерактивный спектакль «Там, на неведомых дорожках» по сюжетам русских народных сказок. На Никитском бульваре проходит выставка-продажа работ современных художников, а дети могут поучаствовать в уроках рисования.

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