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НОВОСТИ

В Париже около Эйфелевой башни ненадолго появились пять пустых гробов, покрытых лагом Франции

14:47 02.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция задержала трех человек, которые поставили возле Эйфелевой башни пять пустых гробов с плакатом «Французские солдаты, погибшие на Украине». Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, пять пустых гробов, «покрытых французскими флагами» и плакатом, были размещены возле Эйфелевой башни со стороны Сены утром в воскресенье. В связи с инцидентом задержаны «болгарин, украинец и немец», которые доставили гробы в центр Парижа на фургоне, сообщает издание.

Как указывает газета, парижская прокуратура возбудила уголовное дело.

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