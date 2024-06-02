Трамп собирается рассекретить материалы по делу убийства Кеннеди, если выиграет выборы
15:45 02.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае повторного избрания на высший государственный пост готов рассекретить материалы, касающиеся убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди, терактов 11 сентября 2001 года, а также дела Джеффри Эпштейна.
В ходе интервью телеканалу Fox News журналистка спросила, готов ли Трамп для восстановления доверия американского общества к таким органам, как ЦРУ и ФБР, снять гриф секретности с документов по упомянутым делам. На все три дела бывший хозяин Белого дома ответил утвердительно.
Помимо этого, Трамп отметил, что когда находился во главе американской администрации рассекретил «множество материалов» по делу убийства Кеннеди.
НОВОСТИ
- 14:47 02.06.2024
- В Париже около Эйфелевой башни ненадолго появились пять пустых гробов, покрытых лагом Франции
- 14:00 02.06.2024
- Иран выразил Китаю протест из-за позиции Пекина по принадлежности трех островов в Персидском заливе
- 13:36 02.06.2024
- За день почти 100 тыс. человек посетили фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!"
- 12:45 02.06.2024
- Энергосистема Украины вернулась к лимитам отключения электричества по графикам
- 12:20 02.06.2024
- Глава Минфина РФ считает, что люди не будут уходить от налогов на фоне принятия поправок в НДФЛ
- 10:25 02.06.2024
- Власти Украины ввели экстренные отключения электричества по всей стране
- 09:20 02.06.2024
- Новая Зеландия изучает возможности потенциального участия во втором компоненте AUKUS
- 09:15 02.06.2024
- Глава Минобороны КНР: Мы никогда не поставляли оружие ни одной из сторон конфликта на Украине
- 09:10 02.06.2024
- Китайский аппарат совершил успешную посадку на обратной стороне Луны
- 09:08 02.06.2024
- Тридцатиградусную жару прогнозируют синоптики в Москве 2 июня
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать