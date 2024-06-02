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Трамп собирается рассекретить материалы по делу убийства Кеннеди, если выиграет выборы

15:45 02.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае повторного избрания на высший государственный пост готов рассекретить материалы, касающиеся убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди, терактов 11 сентября 2001 года, а также дела Джеффри Эпштейна.

В ходе интервью телеканалу Fox News журналистка спросила, готов ли Трамп для восстановления доверия американского общества к таким органам, как ЦРУ и ФБР, снять гриф секретности с документов по упомянутым делам. На все три дела бывший хозяин Белого дома ответил утвердительно.

Помимо этого, Трамп отметил, что когда находился во главе американской администрации рассекретил «множество материалов» по делу убийства Кеннеди.

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