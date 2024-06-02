Кирби: Байден не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны

18:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден не стремится к конфликту с Россией и не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телекомпании ABC.

«Президент заявил, что не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны. Мы не стремимся к конфликту с Россией и другими ядерными державами», — сказал он в ответ на вопрос журналиста, не рискует ли Вашингтон оказаться втянутым в конфликт на Украине после разрешения Вооруженным силам Украины наносить удары по территории РФ.