ВКС РФ уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили одно место базирования боевиков в горах провинции Хомс в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

«1 мая ударом ВКС России уничтожено одно место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Амур провинции Хомс», — отметил Попов в ходе брифинга.