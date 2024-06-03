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НОВОСТИ

ВКС РФ уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс

09:00 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили одно место базирования боевиков в горах провинции Хомс в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

«1 мая ударом ВКС России уничтожено одно место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Амур провинции Хомс», — отметил Попов в ходе брифинга.

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