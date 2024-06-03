Коалиция правящей партии Сербии заявила, что уверенно побеждает на муниципальных выборах
09:05 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коалиция «Александар Вучич — Сербия завтра» одерживает уверенную победу на выборах в 85 из 89 муниципалитетов страны. Об этом заявил председатель входящей в объединение Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич.
«Прогрессисты с коалицией „Александар Вучич — Сербия завтра“ одержали чистую и убедительную победу во всех городах и муниципалитетах, где проводились выборы. Во всех, кроме четырех мест: Тутин, Бачка-Топола, Сента и Канижа. Во всех остальных городах и муниципалитетах у нас была чистая победа. Повторяю, во всех муниципалитетах, кроме этих четырех, что естественно, потому что там такая структура населения, которая всегда определяла несколько иной политический расклад на местном уровне», — сказал Вучевич.
2 июня в Сербии состоялись выборы в 89 муниципалитетах, включая столицу страны. Предварительные итоги голосования должны быть опубликованы избиркомом не позднее 20:00 3 июня.
Согласно прогнозу наблюдателей Центра исследований, транспарентности и ответственности, коалиция «Александар Вучич — Сербия завтра» получит 64 из 110 мандатов в парламенте столицы, или 52,4%, «Саво Манойлович — Я — Белград» — 21 мандат (17,2%), «Мы выбираем Белград» — 15 мандатов (12,8%).
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