Израиль нанес ракетные удары по окрестностям сирийского Алеппо

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолеты ВВС Израиля атаковали военные позиции в окрестностях сирийского города Алеппо (360 км от Дамаска). Об этом сообщила сирийская радиостанция Sham FM.

По ее данным, Израиль нанес ракетные удары по наземным целям, были слышны раскаты сильных взрывов.

Сирийские средства противовоздушной обороны открыли заградительный огонь и поразили несколько израильских ракет.